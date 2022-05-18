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ПСБ и «Иннопрактика» на форуме по диверсификации ОПК подведут итоги рейтинга «Лидерство на гражданских рынках»

Анна Назайкина
10:58 18.05.2022
С 2020 года ПСБ совместно с компанией «Иннопрактика» проводит масштабное исследование уровня диверсификации российских компаний, изучает практические кейсы реализации проектов для популяризации лучших практик и разрабатывает предложения по преодолению барьеров, сдерживающих рост выпуска гражданской продукции.
ПСБ и «Иннопрактика» на форуме по диверсификации ОПК подведут итоги рейтинга «Лидерство на гражданских рынках»
© Фото: ПСБ
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ПСБ и компания «Иннопрактика» в пятницу, 20 мая, проведут региональный форум по диверсификации ОПК «Лидерство на гражданских рынках» в Петербурге. Ожидается, что в мероприятии примут участие более 200 представителей отрасли ОПК.

В рамках деловой программы форума представители банка, «Иннопрактики», руководители предприятий оборонно-промышленного комплекса и частного высокотехнологичного бизнеса, служащие госструктур и ведомств, а также представители науки и образования обсудят лучшие практики и актуальные вопросы развития производства гражданской продукции в ОПК, кооперации с высокотехнологичным бизнесом и вузами.

С 2020 года ПСБ совместно с компанией «Иннопрактика» проводит масштабное исследование уровня диверсификации российских компаний, изучает практические кейсы реализации проектов для популяризации лучших практик и разрабатывает предложения по преодолению барьеров, сдерживающих рост выпуска гражданской продукции.

В рамках деловой программы форума представят итоги третьего Национального рейтинга «Лидерство на гражданских рынках» и отметят компании, которым удалось добиться наибольших успехов в этом направлении.

В общей сложности в третьем исследовании участвовали более 230 предприятий из различных отраслей экономики. В шорт-листе самых успешных компаний в области диверсификации оказались Туламашзавод, Улан-Удэнский авиационный завод, Уральский оптико-механический завод им. Яламова, научно-производственный комплекс «ЭЛАРА» им. Ильенко, Чепецкий механический завод, Информационные спутниковые системы им. академика Решетнева, Пермский завод «Машиностроитель», судостроительный комплекс «Звезда», Завод им. Серго, Научно-производственное объединение «Алмаз» им. академика Расплетина.
Награждать победителей будут на пленарном заседании форума «Диверсификация ОПК: импортозамещение как фактор роста в новых экономических реалиях».

Региональный форум по диверсификации ОПК «Лидерство на гражданских рынках» состоится 20 мая с 09.30 до 15.00 в Санкт-Петербурге по адресу ул. Шпалерная, д. 56 (здание ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»). Подробная информация о форуме и регистрация на сайте «Перспективное развитие».

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