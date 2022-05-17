Торпеду запустили с подлодки класса «Чан Бого - 3». Испытания проводились для проверки работы оружия перед тем, как начать его массовое производство.

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Южная Корея успешно испытала тяжелую торпеду «Тигровая акула» в Японском море в прошлый понедельник, 9 мая. Об этом говорится в сообщении Госуправления по качеству оборонных технологий республики.

Было уточнено, что торпеду запустили с подлодки класса «Чан Бого - 3». Испытания проводились для проверки работы оружия перед тем, как начать его массовое производство. Торпеду разработали еще в 2019 году. В марте 2022 года состоялись предыдущие проверки.

«Данные испытания очень важны, поскольку они подтвердили качество тяжелой управляемой торпеды южнокорейской разработки», - заявил глава центра по управляемым системам вооружения Чан Бон Ги.

Агентство Yonhap отмечало, что совершенствование баллистических ракет подводных лодок в КНДР подталкивает Южную Корею развивать своих военно-морских сил.

В начале мая сообщалось, что КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. В Токио заявили, что запущенный объект мог быть баллистической ракетой.