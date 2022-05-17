В стране и мире ВСУ обстреляли Донецк снарядами калибром 122 миллиметра Максим Крюков Украинской стороной было выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра. © Фото: Matthew Hatcher Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Вооруженные силы Украины утром 17 мая обстреляли Куйбышевский район Донецка. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). «Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 05.40 - населенный пункт Авдеевка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра», - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства. Ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские вооруженные силы подвергли обстрелу из крупнокалиберного оружия три населенных пункта. Отмечается, что шесть снарядов было выпущено по Донецку, три снаряда по Васильевке и еще шесть снарядов по Ясиноватой. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика