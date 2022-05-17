Минобороны РФ опубликовало кадры работы пункта пропуска в Белгородской области

На месте беженцы проходят все необходимые таможенные процедуры с тщательным досмотром вещей.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Минобороны России публикует кадры пункта пропуска в Белгородской области. Через него граждане Украины, большинство из которых жители Харьковской области, могут свободно покинуть территорию своей страны.

На месте они проходят все необходимые таможенные процедуры с тщательным досмотром вещей и багажа и оформлением документов.

«Граница работает нормально. Все пересекли вообще без проблем. Досмотрели, как положено, как и ранее было на Логачевке», - рассказал один из беженцев.

Несколькими днями ранее сообщалось, что российские военнослужащие в ходе проведения специальной военной операции доставили более 50 тонн гуманитарной помощи в Харьковскую область в сопровождении военной полиции ВС РФ. В населенные пункты были доставлены продовольствие и предметы первой необходимости. В первую очередь необходимой помощью обеспечиваются семьи с детьми.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина и Николай Баранов.