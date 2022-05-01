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Следователи СК РФ зафиксировали факт затопления гражданских судов в Мариуполе

Виталий Музыка
07:41 01.05.2022
В мариупольском порту и его акватории военные следователи зафиксировали факт затопления гражданских судов.
Следователи СК РФ зафиксировали факт затопления гражданских судов в Мариуполе
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Военные следователи СК РФ установили факт затопления гражданских судов в порту Мариуполя и рядом, а также, осмотрел акваторию и порт, зафиксировала факты минирования. Об этом пишет РИА Новости.

Также сотрудники СК осмотрели брошенный у причала украинский катер ВМС «Кременчуг» и остов сгоревшего военного судна «Донбасс». В процессе следователи нашли еще одно гражданское судно, затопленного боевиками в акватории вблизи порта.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе три человека из одной семьи смогли покинуть территорию завода «Азовсталь» через гуманитарный коридор. Мужчина, который сумел уйти с завода, работал мастером и хорошо знал территорию комбината.

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