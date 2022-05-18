Огонь прямой наводкой: в МО РФ рассказали о подвигах российских военнослужащих в ходе спецоперации на Украине
Ежедневно российские военнослужащие проявляют личное мужество и отвагу при исполнении своего боевого долга на Украине.
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Ефрейтор Аюр Бальжинимаев, действуя в составе тактической группы гаубичного артиллерийского дивизиона гвардейской десантно-штурмовой бригады, выполнял задачи по поддержке наступления подразделений российских десантников на позиции украинских националистов.