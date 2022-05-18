Армия Огонь прямой наводкой: в МО РФ рассказали о подвигах российских военнослужащих в ходе спецоперации на Украине Ежедневно российские военнослужащие проявляют личное мужество и отвагу при исполнении своего боевого долга на Украине. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Ефрейтор Аюр Бальжинимаев, действуя в составе тактической группы гаубичного артиллерийского дивизиона гвардейской десантно-штурмовой бригады, выполнял задачи по поддержке наступления подразделений российских десантников на позиции украинских националистов. © Минобороны России Совершая марш в тылу противника, группа подверглась гранатометному обстрелу со стороны радикалов. Мгновенно сориентировавшись в ситуации, Аюр развернул орудие и прицельным огнем прямой наводкой из гаубицы уничтожил вражескую БМП и автомобиль с боеприпасами противника. Лишенные огневой поддержки националисты были вынуждены отступить. Продвигаясь далее в тыл противника, силами ефрейтора Бальжинимаева был уничтожен вражеский блокпост, а также полевой пункт заправки противника с техникой. В результате мощного взрыва от точного попадания в топливозаправщик было ликвидировано до мотострелковой роты противника. Капитан Алексей Саунин вместе со своей ротой вел ожесточенные бои с украинскими националистами, предпринявшими попытку нападения на позиции батальонно-тактической группы российских войск. Во время очередного артиллерийского обстрела со стороны вооруженных формирований украинских радикалов, вражеские снаряды попали в ангар со стоящей там военной техникой, в результате чего ангар загорелся. © Минобороны России Ни секунды не задумываясь, Александр дал команду своим подчиненным на эвакуацию техники из горящего ангара. Несмотря на риск сгореть заживо, капитан бросился в огонь и лично вывел из горящего и обстреливаемого ангара три единицы военной техники, в том числе два УР-77 с полным боекомплектом, детонация которых могла уничтожить значительное количество живой силы и техники батальонно-тактической группы. Группа под командованием старшего лейтенанта Леонида Калашникова, выполняя задачи по обеспечению безопасности расположения батальонно-тактической группы, обнаружила в лесополосе хорошо вооруженную группу украинских националистов, готовящих нападение на российских военнослужащих. © Минобороны России Оценив силы противника, Леонид принял решение дать бой националистам, несмотря на их численное превосходство. Калашников грамотно выстроил систему огня с учетом особенностей местности и определил сектора обстрела. Уничтожив внезапным шквальным огнем огневые точки противника, российские военнослужащие, заняв оборону, отразили наступательные действия противника, после чего, перейдя в контрнаступление, разгромили группировку неонацистов. По итогам боестолкновения, группой старшего лейтенанта были уничтожены два вражеских БТР и более 20 украинских националистов. Понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, 22 националиста приняли решение сложить оружие. Также у боевиков было изъято большое количество вооружения, в том числе западного производства. Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика