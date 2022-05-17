МО РФ: украинские войска планируют взорвать мост в Сумах и обвинить в этом российских военных

ВСУ заминировали мост над железнодорожными путями на улице Харьковская, предупредили в Минобороны.

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Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) заминировали автомобильный мост над железнодорожными путями в Сумах и планируют взорвать его для обвинения российских военнослужащих. Об этом на брифинге заявил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев.

«В Сумах подразделениями ВСУ заминирован автомобильный мост по улице Харьковская над железнодорожными путями ветки Южной железной дороги, который планируют взорвать, обвинив в этом якобы "наступающие подразделения российских войск"», - сообщил он.

Мизинцев также добавил, что украинские боевики целенаправленно обстреливают позиции Вооруженных сил России из жилых кварталов, провоцируя их на ответный огонь. Целью таких провокаций является перекладывание на российскую армию ответственности за разрушение объектов гражданской инфраструктуры и возможные жертвы среди мирного населения, уточнил он.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.