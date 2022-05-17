Вернуть товары на полки: как параллельный импорт поможет российским покупателям и продавцам

Параллельный импорт разрешен во многих странах мира и не имеет ничего общего с контрабандой.

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Российские интернет-магазины в скором времени начнут продавать товары, ввезенные в страну по процедуре параллельного импорта - то есть, без согласия производителя. Процесс полностью легализован правительством. Мера коснется в основном брендов компаний, которые приостановили работу в России. Как заявили в Минпромторге России, первые потребительские товары, привезенные таким образом, появятся на прилавках через месяц, а легализация параллельного импорта не приведет к развитию челночества.

У Алексея Казарова - немецкий автомобиль. В марте перегорели лампочки в задних фонарях, а купить новые - настоящая проблема. Ни в одном из новосибирских салонов оригинальных деталей на замену нет. А в интернет-магазинах сроки доставки исчисляются неделями. И даже не факт, что в конце концов привезут.

«Четвертый фонарь до сих пор не можем купить. У нас срываются сроки поставки, мы уже несколько раз перезаказывали. Итог такой: хочу приобрести фонарь, а мне говорят - ждать минимум месяц. И цены завышены», - рассказывает мужчина.

Алексей говорит, один фонарь сейчас стоит более 20 тысяч рублей. Это вдвое дороже, чем раньше.

По данным страховых компаний, в апреле цены на запчасти для кузовного ремонта выросли в среднем на треть. Больше всего подорожали бамперы - на 34 процента. Фары - на 32. Передние двери - на 30. Капот, решетки радиатора - на 29. Стекла - на 26 процентов.

Такая ситуация в России сейчас почти во всех сферах, которые зависят от поставок из-за рубежа. В марте более 200 иностранных компаний приостановили работу в стране. Чтобы сохранить привычный ассортимент, остановить рост цен, правительство страны разрешило параллельный импорт, то есть завоз продукции зарубежных торговых марок из любой страны мира без их согласия.

«Существенно упростим правила ввоза в страну в текущем году электронных устройств, в составе которых есть криптографические средства. К ним, например, относятся компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны. Без них современному человеку уже сложно представить свою жизнь», - заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В списке Минпромторга - более 50 категорий зарубежных товаров. Помимо электроники, бытовой техники, одежды, обуви и косметики, в нем есть популярные иномарки и автозапчасти.

«У нас снова на рынке появится конкуренция. Вы сможете привезти эти запчасти, сможете аналоги к ним. Все это будет конкурировать по ценам, потому что борются за одного и того же потребителя, у которого что-то в машине сломалось», - отмечает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

При прямом импорте поставками могут заниматься только официальные дилеры. Например, если товар производится только в США, то и покупать его можно только там. А параллельный импорт фактически отменяет такую монополию. Ввозить оригинальную продукцию из третьих стран - Китая, Турции или Арабских Эмиратов - могут разные организации и частные лица.

Параллельный импорт - не контрабанда и официально разрешен во многих странах мира. Ничего общего он не имеет и с контрафактом или другими нелегальными схемами.

В крупном торговом комплексе на севере Москвы и до санкций можно было купить технику от «неофициальных» поставщиков. Сейчас продукция брендов, временно приостановивших поставки в Россию, есть в наличии.

Так, в одном из павильонов - все последние модели американского смартфона. В соседнем павильоне тоже можно купить то, чего уже нет в фирменных магазинах.

Продавцы уверяют - техника оригинальная, но никаких сертификатов не показывают. И гарантий, что это не подделка, - нет. Теперь контролем займется государство - схема параллельного импорта обязывает поставщиков иметь все документы, подтверждающие подлинность товара. Так что «Абибас» или «Дольче Банана» в Россию не вернутся.

«Требования технического регулирования - и сертификацию, и декларирование, и безусловное соответствие продукции законодательству РФ должны соблюдаться. Все контрольные мероприятия, механизм проверки продукции при ввозе на территорию РФ, сохранен и будет осуществляться», - объясняет директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга РФ Роман Чекушев.

Крупные маркетплейсы уже заявили, что готовы продавать на своих площадках товары из списка параллельного импорта. Со строгим контролем со своей стороны.

«Как только поступят какие-либо жалобы правообладателя на товар, продавцу будет необходимо подтвердить оригинальность товара. Если он это не сделает, то моментально с площадки эти товары будут удалены», - комментирует руководитель пресс-службы онлайн-магазина электронной торговли Полина Ломоносова.

А для потребителей ничего не меняется. Они все так же имеют право на обмен, возврат и гарантийное обслуживание, независимо от того, по какой схеме товар завезен в страну.

«Вы идете к продавцу. Он вам говорит, что да, давайте поменяем, или сделаем экспертизу, или давайте отремонтируем. У продавца должны быть по закону заключены договора с этими самыми сервисными центрами. Возможно, будут те же самые, а может, будут и другие», - поясняет сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин.

Еще один важный вопрос - будут ли такие товары дороже. С одной стороны, разные поставщики будут конкурировать между собой, но с другой - усложняется логистика.

«Цена будет увеличиваться на стоимость этой логистики. Плюс, если это мелкие и средние компании, то они будут ставить свою наценку чуть больше, у них и издержки больше - мелкую партию доставить дороже, чем крупную партию», - говорит эксперт по импортозамещению Людмила Кравченко.

В Минпромторге отмечают, что список товаров, разрешенных для параллельного импорта, будет корректироваться. Какие-то бренды добавят в перечень, другие - исключат. В зависимости от того, прекратят ли владельцы этих торговых марок поставки в Россию или все-таки вернутся на рынок.