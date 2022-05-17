Накрыли огнем: гаубицы «Мста- С» и «Акация» уничтожили опорный пункт ВСУ в ЛНР

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» и «Акация» российской группировки войск в Луганской Народной Республике (ЛНР) уничтожили опорный пункт националистов. Совершив скоростной марш, российские артиллеристы провели расчеты и приступили к огневому поражению опорного пункта противника.

Данные объективного контроля подтвердили, что слаженные действия артиллеристов позволили остановить контратаку противника, продвигавшегося к району размещения российских войск. Кроме того, были получены сведения об спешном уничтожении инфраструктуры опорного пункта и запасов материальных средств украинских националистов.

Накануне Минобороны России опубликовало видео боевой работы расчетов 120-мм минометов в ходе спецоперации на Украине. В российском военном ведомстве рассказали, что вначале военнослужащие с помощью беспилотников выявляют, где находятся позиции противника, после этого открывают по ним огонь. Отмечается, что мощный 120-мм боеприпас позволяет вести огонь на подавление огневых позиций и разрушение опорных пунктов на дальности более семи тысяч метров, добавили в Минобороны.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.