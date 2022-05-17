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Хронология разгрома: как выглядел путь в плен для украинских военных с «Азовстали»

Константин Коковешников
18:30 17.05.2022
Уже в начале марта Мариуполь был блокирован, а к середине апреля под контролем украинской группировки осталась только промзона «Азовстали».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Противостояние, продолжавшееся почти два месяца, завершается полным переходом Мариуполя под контроль России. Этот город - база запрещенного в России полка «Азов»*, а комбинат «Азовсталь» - его последний очаг сопротивления.

Оставить его находящиеся там представители вооруженных формирований Украины до последнего отказывались. Требовали беспрепятственного выхода оттуда с оружием и возможности уехать в другие страны. Украинские СМИ пишут, что вчера получили приказ оставить позиции и сдаться в плен. В Киеве этот процесс называют эвакуацией и объясняют в первую очередь необходимостью сохранения жизней.

Промедление - именно первое, что отмечают в реакции украинской стороны. Сообщения о выходе из комбината «Азовсталь» подтвердили лишь после того, как их опубликовали в российском Минобороны. Представитель Украины в бывшей трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш пишет о том, что сдачу военных в Киеве пытаются представить как победу.

В украинском Генштабе уже заявляют о возможности обмена. В России эту информацию пока даже не комментировали, зато гарантировали гуманное обращение.

Тема освобождения находящихся на территории комбината в Мариуполе неоднократно поднималась и в международных телефонных разговорах Владимира Путина, и во время визита в Россию Генсека ООН Антониу Гутерриша. Об открытии гуманитарных коридоров Минобороны объявило еще в апреле.

«Азовсталь» называют городом в городе. Построенный еще в советские годы, этот комбинат уходит на несколько этажей под землю. Разветвленные катакомбы были заняты людьми. В их числе - гражданское население, которое, как оказалось, было даже не в курсе об открытии гуманитарных коридоров. При этом сами украинские военнослужащие записывали обращения к лидерам крупнейших западных стран с призывом помочь им выйти. Супруги некоторых из них даже организовали пресс-конференцию в Турции.

Присоединились и победители Евровидения. Узнав о выходе с комбината «Азовсталь», они почему-то поблагодарили за помощь папу римского. Со сдачей в плен у украинских военных появляется наконец шанс выжить, а у мирных жителей - вернуться в свои дома.

* «Азов» - организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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