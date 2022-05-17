Армия Медикаменты, граната, открывашка для пива: кадры с места оставленной ВСУ позиции под Авдеевкой Владислав Кустов Видно, что украинские боевики очень торопились, когда покидали позицию. На месте лежат тарелки, граната Ф-1 и открывашка для пива. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Корреспондент «Звезды» Владислав Кустов побывал на боевой позиции украинских военных, которых удалось выбить под Авдеевкой. «Видно, что украинские боевики очень торопились, когда покидали позицию. Все побросали, взяли с собой, видимо, по минимуму, медикаменты иностранного производства, здесь стоят тарелки, граната Ф-1 и, наверное, самая нужная вещь на боевой позиции - открывашка для пива», - сказал Кустов. Ранее в Минобороны России сообщили о провале украинской контратаки на Запорожском направлении. Также военное ведомство РФ показало кадры боевой работы расчетов зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» в ходе спецоперации на Украине. Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика