Медикаменты, граната, открывашка для пива: кадры с места оставленной ВСУ позиции под Авдеевкой
Корреспондент «Звезды» Владислав Кустов побывал на боевой позиции украинских военных, которых удалось выбить под Авдеевкой.
«Видно, что украинские боевики очень торопились, когда покидали позицию. Все побросали, взяли с собой, видимо, по минимуму, медикаменты иностранного производства, здесь стоят тарелки, граната Ф-1 и, наверное, самая нужная вещь на боевой позиции - открывашка для пива», - сказал Кустов.
Ранее в Минобороны России сообщили о провале украинской контратаки на Запорожском направлении.
Также военное ведомство РФ показало кадры боевой работы расчетов зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» в ходе спецоперации на Украине.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов