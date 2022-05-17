В МИД РФ заявили, что Киев вышел из переговорного процесса с Москвой

Россия передала Украине проект договора, однако ответа на него так и не получила.

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Переговорный процесс между Россией и Украиной не ведется, Киев фактически вышел из него. Об этом журналистам заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

«Нет, переговоры не продолжаются. Украина вышла фактически из переговорного процесса», - цитирует его РИА Новости.

По словам Руденко, Москва передала Киеву проект договора между двумя странами, однако ответа на него так и не получила.

Ранее о том, что переговорный процесс между странами фактически остановлен, заявил в беседе с президентом Финляндии Саули Ниинисте российский лидер Владимир Путин. По его словам, в серьезном и конструктивном диалоге Киев не заинтересован.