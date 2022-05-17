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«120 тысяч человек»: Ксения Шойгу рассказала о предстоящем массовом полумарафоне в РФ

Андрей Аркадьев
13:35 17.05.2022
Старт московского этапа полумарафона «Забег.РФ» запланирован на Красной площади.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Более 120 тысяч человек примут участие в шестом всероссийском полумарафоне «Забег.РФ». Он стартует в Москве на Красной площади 22 мая. Трассы в столице пройдут по историческим местам.

Всего в мероприятии задействовано 85 городов. В рамках проекта пройдет соревнование за звание «Беговой столицы» России. В прошлом году ею стал Петербург. Для этого необходимо загрузить свои результаты с трекера или беговых часов в личный кабинет сайта «Забег.РФ». По словам главы оргкомитета проекта Ксении Шойгу, основная задача дальнейшего развития полумарафона - сделать его международным.

«Отличаться будет массовостью, потому что предыдущие два года не позволяли нам стартовать в том количестве, в котором хотели стартовать участники», - отметила она.

По словам Ксении, организаторам раньше приходилось делать большие перерывы между тем, как стартовали одни, чтобы стартовали другие.

«120 тысяч человек, я думаю, что будет чуть больше. 120 тысяч точно, но продажи идут таким образом, что я уверена, что огромное количество людей еще прибавится», - добавила она.

Накануне Ксения Шойгу проинспектировала строительство туристско-рекреационного кластера в Кронштадте. Сейчас там реставрируют первую советскую атомную подлодку К-3 «Ленинский комсомол». Она станет главным экспонатом нового военно-морского музея «Остров фортов».

Музей создается по поручению Владимира Путина. Это будет целый туристический кластер на территории более ста гектаров. Согласно замыслу, Кронштадт должен стать самым большим в мире островом-музеем, посвященным истории Военно-морского флота.

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