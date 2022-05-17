В МО РФ заявили об уничтожении силами ПВО еще 23 украинских беспилотников

Также официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил о перехвате восьми украинских реактивных снарядов РСЗО «Смерч» в районе Чернобаевки в Херсонской области.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

В Минобороны России заявили об уничтожении силами ПВО ВС РФ еще 23 украинских беспилотников в ходе специальной военной операции. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны над населенными пунктами Питомник, Изюм, Снежковка, Ольховатка, Дементиевка, Русская Лозовая, Большие Проходы и Петровское Харьковской области, Старомихайловка, Новотамаровка, Новотроицкое, Невельское, Свердлово, Авдеевка и Владимировка Донецкой Народной Республики уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата», - заметил Конашенков.

По его словам, в воздухе в районе населенного пункта Чернобаевка в Херсонской области были перехвачены восемь украинских реактивных снарядов РСЗО «Смерч».

Также Конашенков рассказал об уничтожении украинских резервистов и партий иностранного вооружения под Львовом высокоточными ракетами «Калибр».

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов