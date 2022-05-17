В МО РФ заявили об уничтожении силами ПВО еще 23 украинских беспилотников
В Минобороны России заявили об уничтожении силами ПВО ВС РФ еще 23 украинских беспилотников в ходе специальной военной операции. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны над населенными пунктами Питомник, Изюм, Снежковка, Ольховатка, Дементиевка, Русская Лозовая, Большие Проходы и Петровское Харьковской области, Старомихайловка, Новотамаровка, Новотроицкое, Невельское, Свердлово, Авдеевка и Владимировка Донецкой Народной Республики уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата», - заметил Конашенков.
По его словам, в воздухе в районе населенного пункта Чернобаевка в Херсонской области были перехвачены восемь украинских реактивных снарядов РСЗО «Смерч».
Также Конашенков рассказал об уничтожении украинских резервистов и партий иностранного вооружения под Львовом высокоточными ракетами «Калибр».
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов