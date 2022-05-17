Армия Армия Армия

В МО РФ заявили об уничтожении силами ПВО еще 23 украинских беспилотников

12:14 17.05.2022
Также официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил о перехвате восьми украинских реактивных снарядов РСЗО «Смерч» в районе Чернобаевки в Херсонской области.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В Минобороны России заявили об уничтожении силами ПВО ВС РФ еще 23 украинских беспилотников в ходе специальной военной операции. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны над населенными пунктами Питомник, Изюм, Снежковка, Ольховатка, Дементиевка, Русская Лозовая, Большие Проходы и Петровское Харьковской области, Старомихайловка, Новотамаровка, Новотроицкое, Невельское, Свердлово, Авдеевка и Владимировка Донецкой Народной Республики уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата», - заметил Конашенков.

По его словам, в воздухе в районе населенного пункта Чернобаевка в Херсонской области были перехвачены восемь украинских реактивных снарядов РСЗО «Смерч».

Также Конашенков рассказал об уничтожении украинских резервистов и партий иностранного вооружения под Львовом высокоточными ракетами «Калибр».

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:26 В стране и мире
Песков назвал воровством возможную передачу Украине замороженных российских активов
13:15 В стране и мире
Видео
В Мытищах два человека пострадали при взрыве выстрела от гранатомета в автомобиле
13:04 В стране и мире
Видео
«Потомки древних укров»: эксперт рассказал о безумных идеях украинских националистов
13:03 В стране и мире
Суд признал экс-полковника МВД Захарченко виновным в получении взяток
12:53 Армия
Видео
Стрельба залпом: кадры запуска «Калибров» с фрегата ЧФ по военной инфраструктуре Украины
Популярное
Песков не исключил разблокировку Meta* в России
Сдавшийся в плен британский наемник раскрыл подробности пребывания в Буче
Видео
Эшелон с новой партией танков Т-90М «Прорыв» отправили в войска
Видео
«Якобы на исторической основе»: эксперт рассказал, как формировался украинский национализм
Собянин заявил, что в Москве возобновят производство автомобилей под брендом «Москвич»
Видео
Опубликованы кадры с уничтоженным десантом ВСУ на острове Змеиный
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.