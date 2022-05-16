Спасение в небе: кадры учений ВС РФ по эвакуации на борт Ми-8 в Сирии

От экипажей вертолетов и находящихся в них бойцов спецназа требуется полное взаимопонимание, предельная концентрация и четкость действий.

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Российский спецназ отработал действия по спасению условно пострадавших в районе сирийского города Метрас. Группа эвакуации стремительно загружается в вертолет и он уносит их туда, где по замыслу учений нужно спасти боевых товарищей, но нет возможности совершить посадку. Поэтому нужно готовить бойцов к спуску по лебедке. Бортовой техник открывает дверь и военнослужащие один за другим с помощью сцепного устройства спускаются вниз.

Вертолет зависает на высоте около 20 метров, спуск человека по металлическому тросу, несмотря на кажущуюся простоту - целая наука. За процессом наблюдает инструктор, бортовой техник работает пультом лебедки. Грузоподъемность лебедки 300 килограммов. Этого достаточно для веса двух человек. Общение между боковым техником и бойцами происходит с помощью жестов.

Коснувшись земли, боец забирает условного раненого или сбитого летчика и поднимается обратно в вертолет. В этой ситуации важно не допустить раскачивания в воздухе и действовать максимально ровно. За ходом проведения операции с борта вертолета пристально наблюдают стрелки и открывают огонь по наземным мишеням. Тут же поступает новая вводная. Группу необходимо перебросить в обозначенный район, где действуют отряды условного неприятеля. Бойцы совершают десантирование посадочным способом. Так проще и эффективнее, правда есть небольшие издержки в виде воздушного вихря и пыли. Спецназу необходимо занять круговую оборону и после того, как улетит вертолет, приступить к выполнению боевой задачи.

«Мы отработали эвакуацию раненого, когда невозможно посадить вертолет на землю. То есть, когда заминированная местность, когда есть водоемы, горные места, не может вертолет сеть, а нам надо спасти раненого военнослужащего. Также прийти, когда самолет или вертолет разбиваются, необходимо спасти летчиков», - рассказал военнослужащий группировки ВС РФ в САР Кирилл.

В таких условиях многое зависит от летчиков. Быстрый взлет и посадка, неподвижное зависание в воздухе - все это облегчает задачу бойцами и снижает риски.

«Основная задача летчика при работе на спуске на не подготовленную площадку личного состава, это удержание машины на месте, недопущения бокового крена. Учитывать скорость ветра набегающего и шаг винта - работа всего личного состава экипажа», - объяснил пилот вертолета Ми-8 Сергей.

Усиливает эффект учений и то, что они прошли рядом с зоной проведение турецкой военной операции «Источник мира» на Севере Сирии. Вблизи неспокойного региона, где действуют банды боевиков, наши воины показали, что они готовы к любым нештатным ситуациям.