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Ушел из жизни первоиерарх Русской православной церкви за границей

Виктория Ивашечкина
23:55 16.05.2022
СМИ сообщают, что первоиерарх Иларион скончался после продолжительной болезни.
Ушел из жизни первоиерарх Русской православной церкви за границей
© Фото: Сергей Пятаков, РИА Новости
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Первоиерарх Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион умер в Нью-Йорке в возрасте 74 лет.

«Сегодня в Нью-Йорке отошел ко Господу первоиерарх Русской Зарубежной Церкви митрополит Иларион. Вечная память», - заявили представители Берлинской и Германской епархии РПЦЗ в Telegram. 

В свою очередь «Интерфакс» со ссылкой на управляющего делами канцелярии Архиерейского Синода РПЦЗ протоиерея Серафима Гана сообщает, что первоиерарх скончался после продолжительной болезни.

Митрополит Иларион (в миру Игорь Алексеевич Капрал) был епископом Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) с 12 мая 2008 года. В том же году он стал митрополитом Восточно-Американским и Нью-Йоркским.

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