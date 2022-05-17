Связь под огнем и танковый прорыв: в МО РФ рассказали о новых подвигах военнослужащих на Украине
Российские военнослужащие, при исполнении воинского долга на Украине, демонстрируют героизм и личное мужество.
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Капитан Александр Федас выполнял задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонно-тактической группы российских войск. Украинские националисты, пытаясь выдавить наши войска с занимаемой территории, предприняли массированную атаку на район расположения батальонно-тактической группы с применением артиллерии и минометов. В ходе очередного залпа часть техники связи получила повреждения от разорвавшегося рядом минометного снаряда.