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Связь под огнем и танковый прорыв: в МО РФ рассказали о новых подвигах военнослужащих на Украине

00:00 17.05.2022
Российские военнослужащие, при исполнении воинского долга на Украине, демонстрируют героизм и личное мужество.
Связь под огнем и танковый прорыв: в МО РФ рассказали о новых подвигах военнослужащих на Украине
© Фото: Минобороны России
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Капитан Александр Федас выполнял задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонно-тактической группы российских войск. Украинские националисты, пытаясь выдавить наши войска с занимаемой территории, предприняли массированную атаку на район расположения батальонно-тактической группы с применением артиллерии и минометов. В ходе очередного залпа часть техники связи получила повреждения от разорвавшегося рядом минометного снаряда.

© Минобороны России

Понимая, что потеря связи с вышестоящим штабом и подразделениями бригады лишает командование возможности оперативно координировать действия сил в бою, капитан Федас выдвинулся к поврежденной технике и сумел восстановить ее работоспособность, несмотря на плотный огонь противника. 

© Минобороны России

Передвигаясь в составе колонны лейтенант Тимур Калимуллин обнаружил диверсионно-разведывательную группу противника численностью до 20 человек. Боевики готовили засаду для российских подразделений.

Тимур мгновенно организовал оборону колонны силами подчиненной группы и вступил в бой с многократно превосходящими силами противника. В результате боестолкновения, лейтенантом Тимуром Калимуллиным вместе с подчиненными военнослужащими было уничтожено два минометных расчета противника и не менее 15 националистов. Остальные бежали с поля боя.

© Минобороны России

Танковая рота под руководством капитана Раиля Габдрахманова вела наступательные действия с целью освободить один из населенных пунктов, находящейся под контролем украинских националистов.

Вверенным подразделением капитан Габдрахманов вел наступление с восточных окраин населенного пункта и, несмотря на ожесточенное сопротивление противника, успешно прорвал оборонительный рубеж, уничтожив при этом три танка противника и до 15 украинских боевиков. Стремительный прорыв обороны танковой ротой Раиля Габдрахманова позволил в кратчайшие сроки взять под контроль населенный пункт и закрепиться в нем основным силам бригады.

Дождавшись подкрепления, националисты предприняли попытку вернуть утраченные позиции. Сдерживая наступление вооруженных радикалов, ротой капитана Габдрахманова было уничтожено два танка и более 20 боевиков.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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