Связь под огнем и танковый прорыв: в МО РФ рассказали о новых подвигах военнослужащих на Украине

© Минобороны России

Танковая рота под руководством капитана Раиля Габдрахманова вела наступательные действия с целью освободить один из населенных пунктов, находящейся под контролем украинских националистов.

Вверенным подразделением капитан Габдрахманов вел наступление с восточных окраин населенного пункта и, несмотря на ожесточенное сопротивление противника, успешно прорвал оборонительный рубеж, уничтожив при этом три танка противника и до 15 украинских боевиков. Стремительный прорыв обороны танковой ротой Раиля Габдрахманова позволил в кратчайшие сроки взять под контроль населенный пункт и закрепиться в нем основным силам бригады.

Дождавшись подкрепления, националисты предприняли попытку вернуть утраченные позиции. Сдерживая наступление вооруженных радикалов, ротой капитана Габдрахманова было уничтожено два танка и более 20 боевиков.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.