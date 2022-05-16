Путин провел встречу с Токаевым после саммита ОДКБ
Сегодня президент РФ Владимир Путин после саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) провел встречу с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Лидер России отметил, что отношения Москвы и Нур-Султана развиваются, несмотря на сложности. Путин предложил Токаеву обсудить вопросы безопасности.
Кроме того, президент Казахстана сообщил, что примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 15 по 18 июня.
Напомним, ранее оба президента приняли участие на заседании ОДКБ в Москве. Мероприятие было приурочено к 30-летию подписания документа и 20-летию самого объединения.
Саммит проходил в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Лидеры стран ОДКБ провели переговоры в формате рабочего завтрака. В частности, обсуждались вопросы сотрудничества в военной сфере и биологической безопасности.