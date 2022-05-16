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Правительство упростило ввоз в Россию компьютеров и смартфонов

Анна Касаткина
18:16 16.05.2022
Отраслевые ассоциации временно получат полномочия по оформлению разрешительной документации, пояснил премьер-министр Михаил Мишустин.
Правительство упростило ввоз в Россию компьютеров и смартфонов
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости
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Ввоз в Россию компьютеров, ноутбуков, планшетов и смартфонов существенно упрощается. Об этом заявил на совещании с вице-премьерами глава правительство Михаил Мишустин.

«Существенно упростим правила ввоза в страну в текущем году электронных устройств, в составе которых есть криптографические средства. К ним, например, относятся компьютеры, планшеты, ноутбуки, смартфоны», - цитирует премьер-министра РБК.

В частности, по словам Мишустина, отраслевые ассоциации временно получат полномочия по оформлению разрешительной документации, чтобы облегчить импорт техники и закрыть потребности внутреннего рынка. Соответствующее постановление, как уточняется, уже подписано.

До этого для нотификации (она требуется для всех гаджетов, поддерживающих криптографические возможности или шифрование) на технику необходимо было обращаться с заявлением в Центр по лицензированию, сертификации и защите гостайны Федеральной службы безопасности. Теперь же право оформлять документ получат отраслевые ассоциации.

Ранее в правительстве приняли решение ускорить и упростить процедуру регистрации иностранных лекарств на фоне санкций и нарушения логистических цепочек.

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