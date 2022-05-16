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«Хочется мира»: жительница Донецка рассказала о восьми годах жизни под обстрелами

Андрей Аркадьев
Владислав Кустов
18:25 16.05.2022
Женщина также рассказала о желании вернуться к работе в школе и увидеть учеников.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Жительница Донецка Инна рассказала корреспонденту «Звезды» Владиславу Кустову об обстрелах города со стороны вооруженных формирований Украины. Во время затишья она выходит с собаками на прогулку.

«Ну так, вроде прилетело, от нас улетело. Вроде можно расслабиться и подойти. Животным надо выгуливаться, людям тоже ходить надо. Перебежками», - призналась она.

Инна рассказала, что ходить опасно. Школа, в которой она работает, сейчас закрыта, даже охраны там нет, поскольку высоки риски попасть под обстрел.

«Очень жаль, сердце обливается кровью, очень хочется работать. Скучаем. Детей повидать хочется. Ждем, что все будет хорошо», - добавила местная жительница.

По ее словам, в 9 часов утра сегодня в городе были обстрелы.

«Хочется мира, нормальной жизни. Вера не ослабевает, верим, что будет все хорошо», - добавила Инна.

Школы и детские сады давно не работают во многих районах Донецка.

Ранее Кустов рассказал об обстрелах города, в результате которых было повреждено здание детского сада. Также пострадала женщина, работавшая в супермаркете, - осколок попал ей в ключицу.

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