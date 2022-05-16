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Расчеты ПВО Балтфлота отработали прикрытие промышленных объектов Калининградской области

17:20 16.05.2022
Расчеты комплексов «Тор-М2» выполнили электронные пуски ракет. Цели для них имитировали самолеты и вертолеты морской авиации Балтфлота. 
Расчеты ПВО Балтфлота отработали прикрытие промышленных объектов Калининградской области
© Фото: Минобороны России
Одна из установок «Тор-М2» Вооруженных сил России
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Балтийский флот провел учения по противовоздушному прикрытию важных промышленных объектов Калининградской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В рамках плановых мероприятий боевой подготовки с подразделениями зенитного ракетного полка армейского корпуса Балтийского флота было проведено учение по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника, а также прикрытию важных промышленных объектов региона», - говорится в сообщении.

Учения прошли на одном из полигонов на востоке Калининградской области. Участие в них приняли более 200 военнослужащих и трех десятков единиц вооружения и техники. В это число вошли и недавно поступившие зенитные ракетные комплексы «Тор-М2».

Участники учений отработали маскировку позиций, организацию системы связи и управления на пересеченной местности, перевод техники в боевое положение из походного. 

Кроме этого, расчеты «Тор-М2» отработали нормативы по развертыванию своих зенитных ракетных комплексов и задачи по разведке, классификации и сопровождению целей. 

Расчеты комплексов выполнили электронные пуски ракет. Цели для них имитировали самолеты и вертолеты морской авиации Балтфлота. 

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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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