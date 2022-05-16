Посечено осколками: как выглядит школа в Донецке после обстрела артиллерией ВСУ

По словам корреспондента, сторожам школ приходится латать окна клеенкой после украинских обстрелов, чтобы внутрь не попадала дождевая вода.

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Корреспондент «Звезды» Владислав Кустов побывал в одном из спальных районов Донецка, пострадавшем от недавнего обстрела со стороны украинской артиллерии, и оценил последствия действий ВСУ для местной школы.

«Школы и детские сады во многих спальных районах Донецка не работают, пустуют. После каждого удара артиллерии ВСУ много дел у сторожей. Им приходится латать окна, заклеивать их клеенкой, чтобы дождем не заливало. Это следы старого «прилета», как называют это военные, а вот свежее - посечены осколками стены, выбиты стекла», - прокомментировал корреспондент.

События происходят и в Мариуполе - так, в Миноброны России недавно заявили об открытии коридора с «Азовстали» в ДНР для украинских раненых, которые отправятся в плен.

Ранее в МО РФ сообщили о поражении высокоточными ракетами воздушного базирования командного пункта 72-й украинской мехбригады под Харьковом.