В России предложили не исполнять решения ЕСПЧ, вынесенные с 16 марта

Российская Федерация с 16 сентября 2022 года перестает быть стороной Европейской конвенции о защите прав человека.

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В России могут отказаться от исполнения решений Европейского суда по правам человека. Законопроект, согласно которому РФ не будет исполнять решения ЕСПЧ, принятые после 16 марта, был внесен в Госдуму. Об этом свидетельствует база данных нижней палаты парламента.

Авторы законопроекта - депутаты и сенаторы от «Единой России» Павел Крашенинников, Андрей Клишас, Даниил Бессарабов и Владимир Полетаев.

«Проектом федерального закона предусматривается, что вплоть до 1 января 2023 года Генеральная прокуратура Российской Федерации может осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям Европейского суда по правам человека, вынесенным до 16 марта», - говорится в законопроекте.

Этот срок основан на дате принятия Комитетом министров Совета Европы решения о прекращении членства России в нем.

Напомним, РФ с 16 сентября 2022 года перестает быть стороной Европейской конвенции о защите прав человека.