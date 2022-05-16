В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В России предложили не исполнять решения ЕСПЧ, вынесенные с 16 марта

Андрей Неделя
17:32 16.05.2022
Российская Федерация с 16 сентября 2022 года перестает быть стороной Европейской конвенции о защите прав человека.
В России предложили не исполнять решения ЕСПЧ, вынесенные с 16 марта
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
Читайте нас на:

В России могут отказаться от исполнения решений Европейского суда по правам человека. Законопроект, согласно которому РФ не будет исполнять решения ЕСПЧ, принятые после 16 марта, был внесен в Госдуму. Об этом свидетельствует база данных нижней палаты парламента.

Авторы законопроекта - депутаты и сенаторы от «Единой России» Павел Крашенинников, Андрей Клишас, Даниил Бессарабов и Владимир Полетаев.

«Проектом федерального закона предусматривается, что вплоть до 1 января 2023 года Генеральная прокуратура Российской Федерации может осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям Европейского суда по правам человека, вынесенным до 16 марта», - говорится в законопроекте.

Этот срок основан на дате принятия Комитетом министров Совета Европы решения о прекращении членства России в нем.

Напомним, РФ с 16 сентября 2022 года перестает быть стороной Европейской конвенции о защите прав человека.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:25 В стране и мире
Видео
«Хочется мира»: жительница Донецка рассказала о восьми годах жизни под обстрелами
18:16 В стране и мире
Правительство упростило ввоз в Россию компьютеров и смартфонов
17:35 В стране и мире
Защита рубежей и противостояние нацизму: лидеры ОДКБ подписали совместное заявление
17:32 В стране и мире
В России предложили не исполнять решения ЕСПЧ, вынесенные с 16 марта
16:47 В стране и мире
В Минпромторге назвали сроки начала производства «Москвичей» на бывшем заводе Renault
Популярное
Видео
«Якобы на исторической основе»: эксперт рассказал, как формировался украинский национализм
Собянин заявил, что в Москве возобновят производство автомобилей под брендом «Москвич»
Видео
Опубликованы кадры с уничтоженным десантом ВСУ на острове Змеиный
Видео
«Ожесточенный бой»: стали известны подробности штурма острова Змеиный спецназом ВСУ
Видео
ПВО РФ за сутки сбила 15 беспилотников ВСУ, в том числе и над островом Змеиный
Умер народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.