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Корреспондент показал, как организован коридор для украинских раненых с «Азовстали»

Станислав Иващенко
16:12 16.05.2022
Напомним, украинские боевики были заблокированы под землей. Согласно приказу президента России, катакомбы не штурмуют. Но сопротивляющимся дают возможность добровольно сдаться.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Корреспондент «Звезды» Станислав Иващенко показал, как организован гуманитарный коридор для украинских раненых с «Азовстали» на территорию госпиталя в ДНР.

«Ранним утром, если сказать точнее - с четырех часов, открылся коридор для выхода вооруженных формирований Украины из подземелья "Азовстали". Для них на промзоне в Мариуполе сегодня был объявлен режим тишины», - заметил корреспондент.

По словам находящегося на окраине «Азовстали» корреспондента, коридор проходит по единственному расчищенному и хорошо просматриваемому пути для колонны - там, где нет цехов и труб, где могли бы укрыться украинские снайперы.

Напомним, украинские боевики были заблокированы под землей. Согласно приказу президента России, катакомбы не штурмуют. Но сопротивляющимся дают возможность добровольно сдаться.

Ранее «Звезда» показывала кадры работы российских минометчиков в ходе спецоперации на Украине.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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