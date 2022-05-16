Умер самый титулованный тренер в истории хоккея с мячом Владимир Янко

Российский специалист был самым титулованным в данном виде спорта. Янко - четырехкратный чемпион мира в составе сборной СССР и пятикратный чемпион СССР. В качестве тренера сборных СССР и России он завоевал шесть золотых медалей на ЧМ.

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Самый успешный тренер хоккея с мячом в истории Владимир Янко умер сегодня в Москве. Об этом сообщили на официальном сайте ФХМР. Ему было 73 года. Российский специалист был самым титулованным в данном виде спорта. Янко - четырехкратный чемпион мира в составе сборной СССР и пятикратный чемпион СССР. В качестве тренера сборных СССР и России он завоевал шесть золотых медалей на ЧМ (1989, 1991, 1999, 2001, 2006, 2008).

«Федерация хоккея с мячом России скорбит и выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Владимира Владимировича. Это уход целой эпохи и невосполнимая утрата для русского хоккея и всего отечественного спорта», - говорится в сообщении.

Янко является единственным тренером, который приводил к победам в чемпионатах страны сразу четыре разные команды. Под его руководством в национальных первенствах побеждали красноярский «Енисей», московское и казанское «Динамо», а также архангельский «Водник».