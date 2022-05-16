В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Умер самый титулованный тренер в истории хоккея с мячом Владимир Янко

Андрей Неделя
15:23 16.05.2022
Российский специалист был самым титулованным в данном виде спорта. Янко - четырехкратный чемпион мира в составе сборной СССР и пятикратный чемпион СССР. В качестве тренера сборных СССР и России он завоевал шесть золотых медалей на ЧМ.
Умер самый титулованный тренер в истории хоккея с мячом Владимир Янко
© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости
Читайте нас на:

Самый успешный тренер хоккея с мячом в истории Владимир Янко умер сегодня в Москве. Об этом сообщили на официальном сайте ФХМР. Ему было 73 года. Российский специалист был самым титулованным в данном виде спорта. Янко - четырехкратный чемпион мира в составе сборной СССР и пятикратный чемпион СССР. В качестве тренера сборных СССР и России он завоевал шесть золотых медалей на ЧМ (1989, 1991, 1999, 2001, 2006, 2008).

«Федерация хоккея с мячом России скорбит и выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Владимира Владимировича. Это уход целой эпохи и невосполнимая утрата для русского хоккея и всего отечественного спорта», - говорится в сообщении.

Янко является единственным тренером, который приводил к победам в чемпионатах страны сразу четыре разные команды. Под его руководством в национальных первенствах побеждали красноярский «Енисей», московское и казанское «Динамо», а также архангельский «Водник».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:02 В стране и мире
Путин: нигде, кроме Украины, не поощряется нацизм на государственном уровне
14:55 В стране и мире
Путин назвал цель работы биолабораторий США в постсоветском пространстве
14:23 В стране и мире
Видео
В Москве стартовал юбилейный саммит ОДКБ
13:53 В стране и мире
Видео
В России обнулили ввозные пошлины на оборудование для крупных инвестпроектов
13:07 В стране и мире
McDonald's объявил об окончательном уходе из России
Популярное
Собянин заявил, что в Москве возобновят производство автомобилей под брендом «Москвич»
Видео
Опубликованы кадры с уничтоженным десантом ВСУ на острове Змеиный
Видео
«Ожесточенный бой»: стали известны подробности штурма острова Змеиный спецназом ВСУ
Видео
ПВО РФ за сутки сбила 15 беспилотников ВСУ, в том числе и над островом Змеиный
Умер народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов
Видео
МО РФ: высокоточными ракетами поражены 28 ротных опорных пунктов ВСУ и два склада боеприпасов
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.