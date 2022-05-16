Песков указал на наглое поведение спецслужб США в отношении российских дипломатов

Ранее посол РФ в Вашингтоне заявлял, что сотрудники американских спецслужб пытаются завербовать российских дипломатов и склонить их к предательству прямо возле здания посольства.

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В Кремле назвали наглым и недопустимым поведение сотрудников спецслужб США по отношению к работникам российских загранучреждений. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данные об угрозах сотрудникам посольства России в Вашингтоне.

«Мы действительно разделяем озабоченности главы нашего дипломатического представительства в США. Весьма наглое поведение представителя американских спецслужб по отношению к нашим гражданам, сотрудникам наших загранучреждений. Считаем недопустимым», - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов рассказывал, что российское дипломатическое представительство в Вашингтоне, в сущности, находится в блокаде со стороны американских госструктур. Также, по его словам, в адрес сотрудников дипмиссии в письмах и телефонных звонках поступают угрозы.

Кроме того, Антонов заявил, что сотрудники американских спецслужб пытаются завербовать российских дипломатов и склонить их к предательству прямо возле здания посольства.