Трутнев рассказал, когда на Курильские острова начнут ходить круизные суда

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На Курилы уже в этом году будут ходить два круизных судна, соответствующее предложение поддержал глава правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом рассказал вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«Мишустин поддержал наше предложение о строительстве новых судов специально для организации круизных линий на Курильские острова. Два судна будут ходить уже в этом году», - заявил он.

Полномочный представитель главы государства добавил, что в настоящий момент власти продолжат заниматься развитием Курильских островов.

«Разработан закон по преференциальной зоне на Курилах. Она имеет лучшие характеристики по отношению ко всем преференциальным зонам. Мы сейчас занимаемся привлечением туда инвесторов, этот процесс идет, и мы уверены, что на Курильских островах будет жить больше россиян. Туда будут ходить суда», - сказал Трутнев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на заявление МИД Японии об «оккупированных» территориях на Курильских островах.