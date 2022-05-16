Огнем охвачена вся кровля: в Тюмени горит здание ремонтного завода
Как сообщают очевидцы, огонь охватил всю кровлю здания предприятия.
© Фото: incident_tmn, Татьяна Захарова, ВКонтакте
В Тюмени огнем объят ремонтно-механический завод рядом с жилищным комплексом «Олимпия». Инцидент произошел на улице Комбинаторской.
«В районе ЖК "Олимпия" пожар. Очевидцы говорят, что горит Тюменский ремонтно-механический завод», - сообщает «Тюменское время» в Telegram.
Судя по распространенным в социальной сети «ВКонтакте» кадрам с места, пламя охватило всю кровлю здания. В непосредственной близости от места пожара припаркованы автомобили местных жителей. Пожарные прибыли на место и приступили к тушению. О возможных причинах возгорания, жертвах или пострадавших не сообщается.