В МИД Швеции объяснили решение о подаче заявки на членство в НАТО

По словам главы дипведомства, до принятия соответствующего решения страна находится «в уязвимом положении с риском ответных мер со стороны России».

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Главы МИД Швеции Анн Линде заявила, что решение подать заявку на членство в НАТО было принято с целью обезопасить страну.

«Это решение не направлено против России», - подчеркнула она в интервью телеканалу Afton Bladet.

Также, по словам Линде, до принятия Швеции в НАТО страна находится «в уязвимом положении с риском ответных мер со стороны России». Глава дипведомства подчеркнула, что процесс подачи заявки может занять некоторое время.

Накануне сообщалось о том, что Швеция официально приняла решение о подаче заявки на членство в НАТО. Согласно заявлению правящей социал-демократической партии, Швеция, в случае одобрения заявки НАТО, высказала односторонние оговорки против размещения ядерного оружия и постоянных баз на шведской территории.

Позже премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон объяснила намерение властей королевства вступить в Североатлантический альянс. По ее словам, присоединение к альянсу будет «лучшим решением для безопасности Швеции и шведского народа».