Казаки Терского казачьего войска доставили в Запорожье 55 тонн гуманитарной помощи

Мирным жителям передали продуктовые наборы, а также предметы гигиены и товары первой необходимости.

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Очередную партию гуманитарной помощи из России доставили жителям Мелитопольского района Запорожской области. В частности, продуктовые наборы передали мирным жителям населенных пунктов Константиновка, Мирное и Приазовское.

В этот раз казаками Терского казачьего войска, сопровождавшими гуманитарную помощь совместно с российскими военнослужащими, мирному населению передано 55 тонн продовольствия и предметов первой необходимости. Среди тех, кто обязательно получает продуктовые наборы - многодетные семьи и пенсионеры. В состав продуктовых наборов вошли: мука, крупы, сахар, мясные и рыбные консервы, кондитерские изделия, чай, а также предметы гигиены и товары первой необходимости.

Гуманитарная помощь беженцам и жителям освобожденных населенных пунктов оказывается регулярно по согласованию с муниципалитетами. Российскими военнослужащими собираются заявки об оказании помощи в населенных пунктах, жители которых особенно остро нуждаются в продуктах питания ввиду отсутствия средств и регулярного обеспечения продовольствием. Состав продуктовых наборов определяется исходя из нужд местных жителей.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Олег Давыденко