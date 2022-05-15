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Месяц в парилке и в полет: как испытывают на производстве ракеты Х-31

Алексей Курильченко
13:04 15.05.2022
Изделие после производства должно пройти более двух десятков испытаний - для этого применяется метод «одна из партии».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Испытательная камера в центре наземных испытаний корпорации «Тактическое ракетное вооружение напоминает скорее смесь финской сауны, русской бани, да и турецкой тоже. Температура здесь как в джунглях в самый жаркий день, влажность - практически 100%. В эфире «Военной приемки» мы показали, в каких условиях сверхзвуковая ракета Х-31 начинает свою проверку.

Есть такой тип проверок - «одна из партии». Одна ракета, выбранная военпредом случайно, «парится» в этой камере месяц. После чего ракету, сырую после бани, везут сразу в экранированную камеру.

Затем ракету отправляют на жутковатого вида вибрирующий стенд. Пока он работает даже кажется, что рядом стоять немножко опасно.

«Это имитация воздействия на ракету под самолетом носителем, этот вид испытания называется "совместный полет". Все виды воздействий, которые возможны для самолета, все сымитированы и все сымитированы на изделие, на ракету, все виды воздействия», - рассказал Дмитрий Будянский, сотрудник корпорации «Тактическое ракетное вооружение.

Еще один стенд имитирует транспортировку. Представьте, что ракету Х-31 в коробе везут куда-нибудь на Дальний Восток по самой худшей железной дороге.

«Раньше мы проводили в районе двух месяцев железнодорожное транспортирование, сейчас мы заменили это на стендовое испытание, которое проводим в течение двух недель. С полной имитацией тех воздействий, которые по всем осям действуют на изделие в течение двух недель, сократили значительно время», - рассказал Будянский.

Есть и стенд имитации взлета-посадки самолета, под которым находится  Х-31. Испытуемый должен выдержать более пяти тысяч ударов. Но даже после этих испытаний ракету не выпускают. Беднягу гнут. Замораживают. «Одна из партии» переживает более двух десятков проверок.

На очередном стенде проводится имитация старта ракеты Х-31. Но ракета, почему-то, уходит вниз.

«Имитируем отрицательные нагрузки. Нагрузки до сорока G. Работает изделие, работает ГСН, головка самонаведения. И та имитация цели, которая находится над изделием, оно ее захватывает. И то есть мы оцениваем работоспособность изделия», - пояснил Будянский.

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