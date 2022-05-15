Изобрести противоядие: как американский комплекс Hawk «помог» создать в СССР ракету Х-31

В 70-е американский комплекс наводил ужас на советских летчиков. Но, оказалось, разработать контрмеры оказалось довольно просто - комплекс свободно продавался в странах НАТО.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Знаменитая сверхзвуковая титановая ракета Х-31 не появилась на ровном месте. Советское руководство поручило создать противорадиолокационную ракету, которая могла бы очень эффективно действовать против американского зенитно-ракетного комплекса MIM-23 Hawk. Об этом в эфире передачи «Военная приемка» рассказал Сергей Виноградов - специалист корпорации «Тактическое ракетное вооружение», проработавший с Х-31 с самого первого дня ее создания.

«Нам было поручено создать противорадиолокационную ракету, которая могла бы очень эффективно действовать против комплекса американского "Хоук"», - рассказал Виноградов.

Сейчас многие не знают, что такое «Хоук». А в середине 70-ых это название навевало ужас. Переживший 10 войн, грозный «Хоук» стоял на вооружении всех стран НАТО.

«И для наших фронтовых самолетов он создавал реальную угрозу, с которой нужно было бороться, и чтобы найти наиболее эффективные способы борьбы была проведена в 1975 году научно-исследовательская работа, условное наименование "Янтарь"», - рассказал Виноградов.

До Х-31 нее выпускалась целая линейка Х: Х-27, 25МП… Тягаться с усовершенствованным «Хоуком» они не могли. И поэтому наши конструкторы должны были срочно изобрести противоядие, но сначала они изучили сам яд.

«Имелась математическая модель "Хоука" и его стрельбовых качеств, которая абсолютно точно соответствовала его реальным характеристикам. Дело в том, что "Хоук" американцы поставляли в 20 стран мира, они его продавали свободно и с ним можно было ознакомиться достаточно просто», - рассказал Виноградов.

Так появилась на свет ракета Х-31. Но в 1991-м году американцы презентуют новый зенитно-ракетный комплекс - «Пэтриот». Более зоркий, чем «Хоук» - против него требовалось новое противоядие. Так родилась противорадиолокационная ракета Х-31П. В последующем на ее базе создана новая модификация Х-31ПД - доработанная.

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