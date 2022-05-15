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В США заявили о серьезном недуге собственной демократии

Алиса Краузе
05:50 15.05.2022
В американской прессе объяснили, почему большинство стран не захотели выступать вместе с США против России.
В США заявили о серьезном недуге собственной демократии
© Фото: pixabay.com
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Соединенные Штаты, пытающиеся «читать нравоучения», выглядят для большей части государств мира как крайне ослабленная демократия, которой стоило бы в первую очередь обратить внимание на собственное состояние. Именно поэтому в решающий момент нашлось так мало желающих выступить вместе с США против России после начала спецоперации по защите Донбасса.

Такое мнение высказали в материале американского издания Foreign Policy. Подобным образом автор статьи отреагировал на события 12-13 марта, когда во время вашингтонского саммита США - АСЕАН большинство членов блока предпочли сохранить нейтралитет относительно ситуации на Украине.

Было отмечено, что американская демократия в настоящий период пребывает в кризисе из-за длительного упадка глобальной свободы и уже опустилась до несовершенного уровня, аналогичного режимам Румынии, Южной Кореи и Панамы. В таких условиях «проповеди» об отстаивании демократии звучат неубедительно. Более того, Соединенным Штатам, как считают критики, следует в целом переосмыслить свой подход для того, чтобы привлечь на свою сторону кого-то помимо постоянных партнеров.

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