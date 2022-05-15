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Без перерыва: кадры сопровождения армейской авиацией ЗВО колонн в ходе спецоперации

Алиса Краузе
05:00 15.05.2022
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы группы огневой поддержки армейской авиации Западного военного округа при сопровождении воинских колонн.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Экипажи вертолетов армейской авиации Западного военного округа продолжают обеспечивать надежное прикрытие воинских колонн с воздуха во время спецоперации по защите ЛДНР. В ходе выполнения полетных заданий экипажи отрабатывают задачи визуальной разведки и, в случае обнаружения военных объектов, боевой техники, разведывательно-диверсионных групп ВСУ - уничтожают их, применяя авиационные средства поражения.

Военные летчики многоцелевых вертолетов Ми-8 выходят на маршруты воздушного патрулирования ежедневно по несколько раз. Они выполняют групповые полеты на малых и предельно-малых высотах, а также отрабатывают маневры ухода от огня противника.

На стрелков групп огневой поддержки армейской авиации возложены задачи по сопровождению воинских колонн и гуманитарных грузов по дорогам общего пользования. Они прикрывают вертолеты армейской авиации с воздуха, наблюдают за объектами и транспортом на земле и выявляют огневые точки противника во время патрулирования местности.

«Совершаем в среднем два вылета в день. У нас множество задач. Мы сопровождаем колонны, выявляем диверсионные группы, обеспечиваем огневое прикрытие с вертолета. Конечно же, чувствую ответственность за свою работу», - рассказал снайпер группы огневой поддержки Алексей.

Также зачастую военнослужащие, рискуя собственной жизнью, помогают эвакуировать мирных жителей из освобожденных населенных пунктов с передней линии обороны, прикрывают их при подходе и погрузке на борт вертолетов, осуществляют огневое воздействие в случае нештатных ситуаций при эвакуации с земли личного состава. Группы меняются несколько раз в сутки, чтобы без перерыва выполнять свои задачи в небе.

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