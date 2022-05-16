Армия Захват корректировщика и ответный удар: в МО РФ рассказали о подвигах бойцов ВС РФ в ходе спецоперации В оборонном ведомстве рассказали о подвигах старших лейтенантов Сергея Мурашкина и Дмитрия Торсунова, а также о героизме рядового Александра Юдаева. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Взвод под командованием старшего лейтенанта Сергея Мурашкина выполнял задачу по обеспечению безопасного прохода российских подразделений. Следуя по маршруту, российские военные обнаружили действующую на их направлении диверсионную группу из числа украинских националистов. © Минобороны России Внезапно атаковав украинских диверсантов, открыв прицельный огонь по противнику, взводом старшего лейтенанта Мурашкина было уничтожено больше половины националистов. Остальные диверсанты, понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, сложили оружие и сдались в плен. Среди захваченных боевиков оказался артиллерийский корректировщик, который в ходе допроса выдал местоположение артиллерийских средств радикалов. В ходе пролета беспилотного летательного аппарата над указанным районом, информация о позициях вражеской артиллерии была подтверждена. На основании полученных данных по заданному району был нанесен авиаудар, в результате чего было уничтожено шесть самоходных артиллерийских установок, два БТР, четыре пикапа с установленными на них минометами и более 20 националистов. Сводная группа разминирования под руководством старшего лейтенанта Дмитрия Торсунова получила задачу провести инженерную разведку и разминирование дорог перед наступлением подразделений ВС РФ в районе одного из населенных пунктов. Группа скрытно выдвинулась в район выполнения задач за передним краем в район обороны противника, где провела инженерную разведку дороги, в результате чего было обнаружено и обезврежено более 50 противотанковых мин. © Минобороны России Продвигаясь далее по участку местности, Дмитрий Торсунов обнаружил установленные противником заграждения в виде поваленных деревьев, опутанных колючей проволокой, за которыми находились позиции украинских националистов. Несмотря на численное превосходство противника, российские саперы смело вступили в бой. Благодаря высоким командным качествам и отличному знанию тактики ведения боя, старший лейтенант Дмитрий Торсунов грамотно выстроил систему огня с учетом особенностей местности, определил сектора обстрела и нанес упреждающий удар по подразделению неонацистов. Неприятель понес большие потери и был вынужден отступить, бросив оружие и боеприпасы. Группа старшего лейтенанта Торсунова продолжила выполнять задачи и, проделав проходы в заграждениях, обезвредила и уничтожила еще 20 противотанковых мин. Перед батальонно-тактической группой мотострелков, в составе которой действовал рядовой Александр Юдаев, была поставлена задача - организовать оборону на подступах к населенному пункту, освобожденному от украинских радикалов. © Минобороны России Националисты, пытаясь вернуть утраченные позиции, раз за разом предпринимали попытки прорывать оборонительные рубежи и взять город под свой контроль. Расположившись в боевых порядках организованной на одном из направлений обороны, рядовой Юдаев, отражая атаки радикалов, огнем из гранатомета наносил существенный урон прорывающимся боевикам. В течение дня группа, в составе которой действовал Александр, отразила несколько атак врага, нанеся значительный урон живой силе и вооружению противника. Вечером националисты решили обрушить всю свою мощь на данный участок обороны и приступили к наступлению, сопровождая его массированным артиллерийским и минометным огнем. В результате одного из залпов Александр получил осколочное ранение от разорвавшегося рядом минометного снаряда, однако из боя не вышел и продолжил гранатометным огнем уничтожать противника. В результате мужественных и самоотверженных действий рядового Александра Юдаева обороняющиеся мотострелки выдержали натиск превосходящих числом боевиков и удержали оборону до прибытия подкрепления, после чего перешли в контрнаступление и разбили врага. Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика