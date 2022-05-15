Стратегические пункты: как ВС РФ установили контроль над Попасной и Рубежным в ЛНР

Украинские военные, не стесняясь, прикрывались людьми по своей уже привычной тактике. Местные рассказывают, что солдаты ВСУ уже ничем не отличаются от нацбатов и вовсю действуют по известной тактике «выжженой земли».

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

До выхода на административные границы Луганской народной республики российским войскам осталось совсем немного. После тяжелого штурма города Попасная подразделения российской армии и Народной милиции ЛНР продолжают наступление на Лисичанск, отрезая украинских боевиков от путей снабжения и не оставляя им места для маневра.

Штурмовые отряды НМ ЛНР продолжают зачищать Попасную, здесь не привязываются к каким-то конкретным датам, приятно, что это произошло во время великого праздника - Дня Победы. Город открывает широкий обзор на близлежащие дороги и является важным транспортным хабом для наступающих войск. Кроме того, контроль Попасной позволяет союзным войскам приблизиться к полному блокированию боевиков в Донбассе.

«Километров 30 у нас теперь обзора, поэтому далеко не убегут. Ну и транспортный узел? Ну, конечно транспортный узел, теперь дорога открылась у нас на Лисичанск, на Северодонецк. Тяжело им будет? Я посоветовал им сразу уходить оттуда», - говорит военнослужащий Народной милиции ЛНР Дмитрий с позывным «Приз».

Штурм города всегда тяжелая задача, так как боевики ВСУ слишком сильно закрепились в жилых кварталах города. Украинские военные, не стесняясь, прикрывались людьми по своей уже привычной тактике. Местные рассказывают, что солдаты ВСУ уже ничем не отличаются от нацбатов и вовсю действуют по известной тактике «выжженой земли». На тяжелой технике располагаются флаги Правого Сектора*.

Командование ВСУ, находясь при этом далеко на Западе, отдает своим военнослужащим приказы держаться до конца любой ценой. Даже ценой своей жизни и жизни мирного населения. Но помощи не оказывает.

«Пацаны сдаются в плен, потому что им делать больше нечего. Связи у них нет. Откуда знаешь? Спрашивали. Нам правда нужна, все как есть. На окраинах они там держаться какой-то группировкой осмысленной? Все это брошено. Все это оставлено, как тебе сказать. На произвол», - говорит военный НМ ЛНР Руслан с позывным «Пекарь».

Переломный момент наступил для украинских боевиков и на севере Луганска. Последний оплот нацбатов в городе Завод Заря пал к концу недели. Здесь, так же, как и под «Азовсталью» - широкая система подземных коммуникаций, противоядерный бункер и собственные запасы медикаментов.

На заводе Заря производили взрывчатые вещества для угольной промышленности . Все оборудованные бункеры с кроватями, на которых могут располагаться до ста человек - наследство еще от производства. Здесь же располагаются стеллажи с лекарствами. Быстро занять завод было очень важно, так как в нем хранились опасные химические вещества. В апреле боевики уже пытались провести диверсию, подорвав цистерны с соляной и азотной кислотой в тот момент, когда ветер дул в сторону жилых кварталов. Только чудом никто из мирных жителей тогда не пострадал.

И уже после завершения штурма саперы отчитались, что нацбаты планировали гораздо более масштабную диверсию. Завод был заминирован 49 тоннами взрывчатки. Взрыв такого масштаба не оставил бы от искалеченного Рубежного камня на камне, а над всем Донбассом повисло бы ядовитое облако. Подразделениям радиоэлектронной борьбы российской армии удалось полностью заблокировать сигнал, который должен был подорвать взрывчатку. Таким образом, техногенная катастрофа была в очередной раз предотвращена.

Завод занимает огромную территорию, которая была подготовлена для отражения атак армии ВС РФ. Здесь и бетонные перекрытия, и толстые стальные двери. Командиры рассказывают, что периметр завода был защищен не хуже крепости и, судя по всему, дело шло к длительной осаде. Бетонные заграждения, колючая проволока, даже самый настоящий ров. Все это ждало российских военнослужащих в случае штурма заводских укреплений.

Однако долго осаждать Зарю не пришлось, так как ситуация кардинально поменялась после блокировки завода «Азовсталь». Украинские боевики начали догадываться, что Киев готов бросить их в окружении, как он уже не единожды делал со своими военнослужащими ранее.

Перелом начался тогда, когда прошла информация по «Азовстали», что стало там с азовцами**. Это, по большому счету, стала половина нашей победы, остальное ребята пешком героически, где-то ползком, где-то прорывом и ценой своей жизни.

В настоящее время начинается решающее сражение за Донбасс. Впереди - штурм Северодонецка и Лисичанска. Отступая, боевики взорвали одну из важнейших транспортных артерий региона - мост между Рубежным и городом. Ранее в СМИ появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу Генштабу ни в коем случае не допустить дальнейшего продвижения союзных сил России и ЛНР в районе Северодонецка.

«Укрофашисты стояли, называли мы его «треугольник». Лисичанск - Северодонецк - Рубежное. Следующий бой - это Северодонецк - Лисичанск. Наши подразделения уже в кварталах Северодонецка, отодвинуты за донец, выдавили мы их. Повыбивали спецов, кто стоял и держал отход, остатки. Они двинулись в Лисичанск, думаю они и оттуда будут бежать», - заявил помощник министра МВД ЛНР Виталий Киселев.

В разговорах бойцы замечают, что позиции ВСУ точно там же, где стояли немецкие части во времена Великой Отечественной войны. А им, как и их дедам, предстоит штурмовать эти укрепленные националистами позиции и завершить освобождение Донбасса.

*«Правый сектор» — украинское объединение националистических организаций, признанное экстремистским на территории РФ.

***Нацбатальон «Азов» - экстремистская организация, запрещена в РФ.