ВСУ обстреляли Донецк, Васильевку и Ясиноватую

В СЦКК ДНР отметили, что шесть снарядов ВСУ выпустили по Донецку.

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В Донецкой Народной республике сообщили, что украинские вооруженные силы подвергли обстрелу из крупнокалиберного оружия три населенных пункта. В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) отметили, что шесть снарядов было выпущено по Донецку, три снаряда по Васильевке и еще шесть снарядов по Ясиноватой.

«20:25 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 122 мм; 20:30 - н.п. Авдеевка - н.п. Васильевка: выпущено 3 снаряда калибром 122 мм; 20:40 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 6 поражений калибром 122 мм», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Ранее вооруженные силы Украины обстреляли Донецк и Зайцево Южное крупнокалиберными снарядами и минами. Сообщается, что 14 мая ВСУ выпустили 8 мин 120 мм калибра по Донецку.