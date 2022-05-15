«Вытянули, оказали помощь»: как содержатся сложившие оружие бойцы ВСУ во временном Центре

Во временном Центре обеспечен и обязательный санитарный режим, и питание, и размещение в условиях, в которых эти военнопленные давно не жили у себя в полевых лагерях в тылу, а уж тем более на передовой.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

По мере продвижения российской спецоперации и уничтожения украинской военной инфраструктуры все больше украинских военных начинают понимать, что киевская власть и их командование все эти годы им откровенно врали: и о положении дел в ВСУ и в целом о происходящем в стране и мире. На этой неделе наш корреспондент «Звезды» побывал в Центре временного содержания военнопленных ВСУ и пообщался с находящимися там солдатами и офицерами.

На территория бывшего зернохранилища теперь расположен Центр временного содержания военнопленных ВСУ. И этот Центр был развернут здесь буквально за четверо суток, а это очень большой лагерь, где обеспечены не только все бытовые условия для бойцов, но и самое главное - это конечно зона, где и содержатся эти военнопленные. Причем это не только два ряда колючей проволоки, но и очень технологично продвинутая система охраны.

По всему периметру охраняемой территории установлены датчики движения. Вся информация с них стекается на сервер.

Прямо в момент съемки сработал один из датчиков тревоги. Но, как объяснили бойцы - такое бывает, если кто-то из своих на периметре случайно нарушил правила. Ни одной попытки побега за все время работы центра не было.

«Система очень хорошая, она чувствительная. То есть если кто-то попытается пересечь границу - сразу же идет сигнал на пульт. Сразу же доклад дежурному, который поднимает группу быстрого реагирования», - рассказал начальник Центра временного содержания военнопленных ВСУ.

Не совсем ровны, но строем, пригнув головы, руки за спиной. Под обязательным конвоем, но без наручников. Очередная группа военнопленных украинской армии отправляется на помывку.

«Прибывают грязные, немытые, небритые, не стриженные. Здесь мы их обеспечиваем всем необходимым», - рассказывает заместитель по материально-техническому обеспечению.

Многие пленные украинцы прибывают в этот Центр с ранениями. Большинство достаточно легкие, как например у Андрея. Он родом из Николаева, призвали 26 февраля. Но на передовую их часть перебросили уже под конец апреля. Утверждает, что за все время ни разу даже не прицелился из автомата в нашу сторону. Ранение, по его словам, получил в первом же бою где-то под Северодонецком.

«Произошел бой там сильный, я вышел из подвала, хотел перебежать до другого дома. Перебегал - попал осколок мне в руку. Упал в подвал, очнулся оттого, что гражданские люди, дети, бабушки меня вытянули, оказали помощь, потом пришли русские солдаты, тоже оказали мне помощь, спасибо им большое, ну и так я попал в плен», - рассказывает боец ВСУ.

Наши бойцы помогают пленным и на передовой, и в этом Центре временного содержания. Та же самая медицинская помощь. На плечах хирурга и фельдшера не только перевязки и текущая помощь, но и сложнейшие операции в ближайшей больнице.

«В полевых условиях достаточно тяжело работать, но, мы к этому готовы. Конечно, очень тяжело сейчас идет момент с гнойно-воспалительными заболеваниями, очень много травматических ампутаций», - сообщил начальник медицинского пункта Центра временного содержания военнопленных ВСУ.

Во временном Центре обеспечен и обязательный санитарный режим, и питание, и размещение в условиях, в которых эти военнопленные давно не жили у себя в полевых лагерях в тылу, а уж тем более на передовой. Здесь и свежее белье в каждой палатке, такой же как и у российских бойцов и печка. И самое главное: только здесь у этих бывших солдат и офицеров ВСУ появилась возможность позвонить родным, и сказать о том, что они хотя бы живы.

Все это разительно отличается от того, как на Украине обращаются с пленными, да и со своими же - даже не военными, а обычными мирными людьми.