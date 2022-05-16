Привет от соседей: что значит возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО для России

Ожидаемо приветствуют вступление Финляндии в НАТО Польша, Дания, Чехия, Румыния и, конечно, Прибалтика. Балтийское море в Латвии, будто забыв о Петербурге и Калининграде, уже именуют «морем натовским».

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Спортивный зал, детский уголок, кафе, паркинг. Нет, это не торговый центр. Это новое бомбоубежище под Хельсинки. Население пытаются успокоить тем, что оно выдержит и химатаку, и ядерный удар. Можно смело вступать в НАТО. Под давлением Вашингтона вступление в Североатлантический альянс вдруг превратилось для Финляндии в идею фикс. Простых финнов, которые в большинстве своем против этой авантюры, сутками обрабатывают по телевидению, убеждая в агрессивных намерениях Москвы.

«Никогда не воспринимала Россию как угрозу. Но теперь я постоянно думаю о нашей общей границе, которая больше тысячи километров», - заявила социальный работник в Хельсинки Линда Брандт-Аде.

Президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин одновременно сообщили гражданам, что пришло время для членства страны в НАТО. И уже сегодня, 15 мая, Финляндия приняла официальное решение о вступлении в Альянс. В штаб-квартире НАТО не скрывали радости и дали понять, что примут Финляндию в свои ряды по ускоренной процедуре. Технически финская армия уже готова, ведь десятилетиями она участвовала в совместных с Альянсом учениях.

«Если Финляндия решит подать заявку, она будет тепло принята в НАТО и процесс приема в альянс будет гладким и быстрым», - сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Ожидаемо приветствуют вступление Финляндии в НАТО Польша, Дания, Чехия, Румыния и, конечно, Прибалтика. Балтийское море в Латвии, будто забыв о Петербурге и Калининграде, уже именуют «морем натовским». Финляндия имеет общую границу с Россией протяженностью 1340 километров. В настоящее время это лишь изгородь из колючей проволоки. В Хельсинки заявили, хотят начать строить забор. Хотя признают, что Россия ничем не угрожает.

«Россия - очень важный сосед Финляндии. И у нас всегда были прекрасные отношения. Мы и сейчас не видим каких-то угроз. Но время беспокойное для всех, и мы должны быть готовы», - отметил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

В субботу президент Финляндии позвонил президенту РФ Владимиру Путину, чтобы сообщить о намерении страны вступить в Альянс. Российский лидер заявил, чтоотказ Хельсинки от политики военного нейтралитета - ошибка, поскольку никаких угроз безопасности для Финляндии не существует. Чтобы обсудить вступление в НАТО Финляндии и Швеции в пятницу Владимир Путин провел совещание с Советом Безопасности России без предварительной повестки и предложил участникам обменяться оперативной информацией. Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о ходе спецоперации на Украине. Обсуждение потенциальных угроз от возможного расширения Альянса на север прошло в закрытом режиме.

В Хельсинки не могут не понимать, что общая граница и близость территории одинаково опасна или безопасна для обеих стран. К примеру, от финской границы до Санкт-Петербурга всего 140 километров. Со времен Парижского договора 1947 года, и особенно в последние годы, это было пространство добрососедства и сотрудничества. Москва отвела вооруженные силы на полторы тысячи километров от границы. Теперь все изменится. О том, как Россия отреагирует, если Финляндия перестанет быть нейтральной, Владимир Путин говорил еще шесть лет назад.

«Представьте себе, что Финляндия вступит в НАТО. Это значит, что финские войска уже перестанут быть независимыми, суверенными в полном смысле этого слова. Они станут частью военной инфраструктуры НАТО, которая в одночасье окажется на границах Российской Федерации. Как вы думаете, мы так и будем дальше действовать: на 1500 километров отвели наши войска, так они там и останутся, что ли? Мы дорожим нейтральным статусом Финляндии, с уважением к этому относимся, но не нам решать этот вопрос. Перефразируя высказывание одного из моих финских друзей, мог бы сказать, что организация НАТО, наверное, с удовольствием бы воевала с Россией до последнего финского солдата. Вам это нужно?», - сказал российский лидер.

К бездумным намерениям финнов решила присоединиться и годами сохранявшая нейтралитет Швеция, парламент страны уже в начале следующей недели рассмотрит вопрос о членстве в Альянсе. На неделе британский премьер Борис Джонсон совершил официальный визит в обе северные страны. По всей видимости, целью этой поездки было намерение подтолкнуть эти страны к «правильному» решению.

«Если любая из наших стран столкнется со стихийным бедствием или нападением, Великобритания и Швеция окажут друг другу помощь всеми возможными способами. Эта поддержка будет предоставлена по запросу пострадавшей страны и может включать военную составляющую», - заявила премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон.

Пентагон вообще пообещал, что в случае нападения страны получат защиту НАТО еще до вступления в Альянс. Впрочем у членства и Швеции, и Финляндии в НАТО возникло неожиданное препятствие, а именно угроза вето со стороны Турции. Вступление северных стран в Альянс возмутило президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Во-первых, в НАТО уже делали ошибки, например, в отношении Греции. И вы знаете, как Греция сейчас относится к Турции. Во-вторых, скандинавские страны - это гостевой дом для террористов. Они принимают их в своей стране. Разрешают выступать им в своих парламентах», - сказал турецкий лидер.

На другом конце континента, в Китае, не скрывают, что с тревогой смотрят на расширение НАТО на север и называют присоединение Финляндии к Альянсу «новой пороховой бочкой Европы». Вступление Финляндии в НАТО ставит крест на безъядерном статусе Балтики.

«Войска Альянса окажутся на расстоянии вытянутой руки от Санкт-Петербурга. Но чем популярнее НАТО, тем меньше безопасности в Европе. Если главный страх - российское ядерное оружие, зачем неустанно дразнить Владимира Путина? Безопасность, которая теперь в прошлом, возможна только в сотрудничестве с Россией», - заявил китайский полковник Чжоу Бо.

Намерение Стокгольма и Хельсинки присоединиться к Альянсу независимый военный эксперт из США Скотт Риттер назвал суицидом и призвал скандинавские страны задуматься. Однако Запад лишь продолжает нагнетать. Учения НАТО в Восточной Европе идут полным ходом. Европе. В них задействовано 18 тысяч военнослужащих из более, чем 20 стран. Театр маневров - от Крайнего Севера до Балкан. В Греции в рамках учения «Встреча тигров НАТО 2022» тренируются летчики Альянса.

В День Победы, 9 мая, президент США Джо Байден подписал «Закон о поставках оружия Украине по ленд-лизу», то есть в кредит. Украинский лидер Владимир Зеленский благодарит Байдена за щедрость и радуется, что еще больше загнал Украину в долги.

«Ленд-лиз - это займ, но настолько выгодный, что назвать его займом нельзя. Мы получим доступ к современному оружию, боеприпасам и оборудованию, и нам не нужно будет искать, чем за них платить», - подчеркнул Зеленский.

Помимо ленд-лиза Байден попросил Сенат выделить Украине еще дополнительно 33 миллиарда военной помощи, Палата представителей Конгресса 11 мая утвердила даже на семь миллиардов больше, чем просил президент, - 40 миллиардов долларов. А уже 13 мая перевод единолично заблокировал единственный здравомыслящий сенатор из Кентукки Рэнд Пол.

«Если этот подарок для Украины будет узаконен, наша общая поддержка Киева превысит весь оборонный бюджет России. При этом свободных денег у нас нет. Размер обсуждаемого пакета помощи больше, чем США потратили за первый год конфликта в Афганистане, но тогда президент отправил туда наши войска. Я присягал Конституции США, а не какой-либо иностранной державе. Мы не можем спасать Украину, обрекая на гибель экономику Соединенных Штатов. Напомню, инфляция в марте побила 40-летний рекорд», - говорит Пол.

При этом Рэнд Пол тут же нарвался на критику и в Вашингтоне, и в Киеве, где его вообще окрестили агентом Москвы. В Минобороны США бьют тревогу - Киев может так и не получить военную помощь на 40 миллиардов, если Сенат не проголосует до 19 мая. Только вряд ли это изменит агрессивную внешнюю политику Вашингтона. Сенсационное признание сделал на неделе официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Он открыто заявил, что Вашингтон начал поставлять оружие и готовить Украину к войне задолго до спецоперации.

«Администрация Байдена поставляла оружие задолго до вторжения. Первый миллиард долларов, который президент выделил для Украины, действительно включал помощь со смертоносным оружием. Соединенные Штаты, Канада, Британия, другие союзники на самом деле помогли подготовить украинцев», - сказал Кирби.

От заокеанских коллег не отстает и Европа. Германия обещает Киеву танки, гаубицы и обучать украинцев пользоваться западным оружием. Обещает увеличить поставки вооружения и Британия. Понимая, что украинцам понадобится время, чтобы освоить натовское оружие, министр обороны Королевства Бен Уоллис дал поручение искать и закупать по всему миру для Киева советское и российское вооружение.

Все чаще звучат предположения, что возможно Запад планирует развязать войну между НАТО и Россией, используя как повод вторжение Польши на Западную Украину. Сначала в прессу просочился приказ польского главкома о готовности введения войск на территорию западной Украины, а неделю назад Анджей Дуда произнес весьма двусмысленную речь о стирании границ между двумя странами. И все это - на фоне масштабных учений НАТО. Полковник в отставке, экс-советник министра обороны Соединенных Штатов Дуглас Макгрегор считает, что сейчас как никогда серьезно стоит воспринимать угрозу Третьей мировой.

«Чтобы спасти украинские силы от неминуемого уничтожения, администрация Байдена отчаянно пытается переломить ситуацию и сохранить лицо. Польша, похоже, предлагает выход. Любой аналитик может с уверенностью сказать на данный момент, что польское военное вмешательство поставит членов НАТО перед угрозой войны с Россией, против чего выступает большинство членов НАТО. Польша вполне может стать ключом к расширению войны НАТО с Россией в Восточной Европе», - указал Макгрегор.

В этом русофобском раже голос Польши звучит едва ли не громче всех. На неделе польский премьер Матеуш Моравецкий попытался обосновать новый поход на Восток и сделал шокирующее заявление - призвал уничтожить русских как нацию.

Главный вопрос, поддержат ли центры принятия решений, Лондон и Вашингтон, стремления Польши. С учетом до того, что силы украинцев на исходе, возможно, США и Британия вовсе не против воевать с русскими до последнего поляка, румына, финна или шведа. В Пентагоне не скрывают, что намерены ослабить Россию до состояния 1990-х годов, когда все решения в Москве принимались по указке из Вашингтона. Идея войны с русскими чужими руками американцам по душе - и свои солдаты не гибнут, и ВПК просто озолотится.

Чтобы максимально ослабить Москву - никаких денег не жалко. По данным конгрессвумен Марджори Грин, часть денег из выделенных Украине 40 миллиардов будет потрачена «на смену режима в России». По словам руководителя СВР Сергея Нарышкина, Госдеп рекомендует подшефным НПО не гнушаться распространять откровенную ложь, чтобы максимально очернить и политическое, и военное руководства России. Нарышкин уверен, что в 41 тоже самое пытался сделать в СССР Геббельс и потерпел неудачу. С треском провалятся и попытки США скомпрометировать руководство страны в глазах россиян.

О том, как мировое сообщество реагирует на вступление Финляндии и Швеции в НАТО и как присоединение скандинавских стран повлияют на их отношения с Россией - смотрите в сюжете Юлии Шатиловой в программе «Главное с Ольгой Беловой».