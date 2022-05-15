Разбитые стекла и снаряды: опубликованы кадры последствий обстрела Донецка

На опубликованных кадрах можно увидеть разрушенные дома местных жителей и торчащий из земли снаряд.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Опубликованы кадры последствий обстрела Вооруженными силами Украины Петровского района города Донецк.

На видео можно увидеть разрушенные дома с разбитыми стеклами и воронку от разорвавшихся снарядов.

Ранее представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило о сильном обстреле Донецка со стороны ВСУ. Сообщается, что ВСУ выпустили 8 мин 120 мм калибра по Донецку,а затем три снаряда по Петровскому району города.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.