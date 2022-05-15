Сербия намерена бороться с требованиями ввести санкции против России

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Сербия готова бороться и не подчиняться требованиям вводить санкции против России. Как заявил сербский лидер Александр Вучич, это несет ущерб стране, но Сербия, будучи независимым государством, продолжит это делать.

«Цена, которую мы платим, огромная, у нас нет выхода на рынок капитала, когда нет доступа к рынку капитала, то невозможно обслуживать наши кредиты... Они говорят: Вучич анонсирует введение санкций - нет, мы будем бороться сколько сможем. Мы несем большой ущерб, но мы ни у кого не просим "спасибо". Мы страшно много терпим, не вводя санкций против Российской Федерации, но мы это делаем, потому что мы самостоятельная страна», - заявил Вучич в эфире телеканала Prava.

Он также отметил, что вопрос санкций против РФ связан с ценами на энергоносители, в частности газ.

Ранее Вучич пообещал сохранить военно-нейтральный статус государства при вступлении в ЕС. Глава страны заявил это в ходе визита в Германию.