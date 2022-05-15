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Победы прошлые и будущие: чем запомнился парад 77-ой годовщины Великой Победы

Алексей Самолетов
18:28 15.05.2022
Сейчас к гордости за победы прошлого  примешивается гордость за наших военнослужащих, которые сейчас принимают участие в специальной операции на Украине. Ополченцы Донбасса вместе с армией России сегодня делают то же, что и их деды 80 лет назад - сражаются за безопасность нашей Родины, освобождают от фашисткой нечисти территорию братской республики и ее народ.
Победы прошлые и будущие: чем запомнился парад 77-ой годовщины Великой Победы
© Фото: Bai Xueqi, XinHua, Globallookpress
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Семьдесят седьмая годовщина Победы и традиционный, и, вместе с тем, не совсем обычный парад на Красной площади. Для каждого - абсолютно личный, несмотря на то, что все вместе. Парадные коробки построены. Примерно за три минуты до начала боя курантов на трибуны мавзолея поднимается президент России - поздравить ветеранов. Их на параде было около шестисот. На площади полная тишина.

Всего в живых, в нашей стране, реальных ветеранов - участников боев, осталось примерно 66 тысяч. Если к ним прибавить тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда и узников фашистских лагерей - будет всего около одного миллиона тех, кто остался.

Московское время 10 часов - начинают бить куранты. До начала парада остается буквально несколько секунд. Вынос государственного флага Российской Федерации и флага Победы, трибуны встречают стоя. Знамена внесли на Красную площадь под великую «Вставай страна огромная».

После выноса знамен уже традиционные выезд из Спасских ворот и крестное знамение министра обороны под надвратной иконой Спасителя, затем объезд войск. Икону XVII века нашли несколько лет назад во время реконструкции башни и, после реставрации, вернули на ее законное место. В прошлом, все входившие или наоборот, выходившие из Кремля - всегда крестились перед ней. И Сергей Шойгу решил восстановить традицию - с 2017-го года министр обороны перед каждым парадом осеняет себя крестом.

Объезд парадных расчетов и приветствия, затем короткий доклад министра обороны Верховному главнокомандующему.

А потом, по регламенту Парада, следовало торжественное обращение президента к гражданам России. Но уже сразу после приветственного обращения, стало понятно, что Верховный Главнокомандующий будет говорил не о мире, а о том, что в мир вернулась война. И пришла она вновь с Запада. Причем, удар по России хотели нанести чужими руками...

О речи Путина на Параде Победы, исторических параллелях и том, как участники специальной военной операции приняли участие в торжестве - в сюжете Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».

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