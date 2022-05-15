СК проверит обстоятельства преступлений польских наемников в ЛНР

По данным следствия, наемники вместе с националистами удерживали жителей города в подвалах жилых домов.

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Следственный комитет России установит обстоятельства преступлений, совершенных националистами и польскими наемниками в городе Попасная Луганской народной республики. Согласно информации, основанной на показаниях жителей города, наемники и националисты расстреливали жилые дома и удерживали людей в подвалах.

«Также украинские националисты размещали огневые позиции в жилых домах, а на крышах располагались снайперы, которые стреляли под ноги мирным жителям, направлявшимся за водой. Есть данные, что в результате таких действий погиб мужчина», - цитирует ТАСС сообщение СК.

Также известно, что наемники не выпускали жителей Попасной за водой и вынуждали их укрываться в подвалах.

Ранее стало известно, что Народная милиция Луганской народной республики при поддержке российских войск после завершения зачистки от националистов населенного пункта Попасная вышла на административную границу ЛНР, прорвав эшелонированную оборону. В ходе наступления было уничтожено около 120 националистов, 13 единиц бронетехники и 12 автомобилей различного назначения.