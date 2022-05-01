Протестующие попытались сорвать выступление главы МИД ФРГ в поддержку Украины

Около 150 протестующих включили звуки сирен и начали выкрикивать оскорбления во время речи главы МИД Германии.

© Видео: Ignaz Bearth, YouTube © Фото: Markus Scholz dpa Globallookpress

Жители Германии попытались сорвать публичное выступление министра иностранных дел страны Анналены Бербок. Речь главы МИД, неодобрительно встреченная примерно 150 протестующими, была посвящена ситуации на Украине.

Бербок прямо высказалась перед аудиторией в поддержку поставок тяжелого вооружения Киеву. Слушателями выступления в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, расположенной на севере ФРГ, стали около тысячи человек.

Согласно сообщению издание Zeit, ссылающегося на полицию, участники акции включили звук сирены, чтобы заглушить голос министра. Помимо этого протестующие выкрикивали слова «лгунья» и «подстрекательница».

После случившегося оставшиеся выступления главы внешнеполитического ведомства Германии были отменены.