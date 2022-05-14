«Не идите воевать»: сдавшийся боец ВСУ обратился к сослуживцам
Единственное желание военнослужащего сейчас - чтобы конфликт прекратился.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Добровольно сложивший оружие украинский военнослужащий призвал своих сослуживцев последовать его примеру. Единственное желание военнослужащего сейчас - чтобы конфликт прекратился.
«Не идите, я вас прошу. Это не ваша война, ничья она. Не нужно идти. Друзья, все кто меня слышит - не идите», - сказал солдат.
Ранее сложивший оружие солдат Вооруженных сил Украины Руслан Сердюк рассказал, что из-за бездействия командования его отряд попал под обстрел. Отступающие бойцы три дня бродили по лесам, пока не встретили российских солдат, которые помогли сдавшимся украинцам.
Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов