Минфин США обнародовал стратегию борьбы с обходом антироссийских санкций

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Американское министерство финансов 13 мая, в пятницу, опубликовало разработанную на текущий год стратегию противостояния различным способам обхода санкций против Москвы. В комплекс мер также попали разработки, касающиеся борьбы с другого рода финансовыми нарушениями.

Так, в «Национальной стратегии по борьбе с террористическим и иным незаконным финансированием» предлагается увеличить эффективность обнаружения санкционных активов российских предпринимателей. Кроме того, отмечается необходимость роста степени прозрачности финансовой деятельности, имеющей отношение к офшорам.

Власти США предложили упростить информационный обмен между различными органами надзора. Такие действия, согласно нацстратегии, призваны упростить обнаружение якобы существующих в скрытом виде или оформленных анонимно счетов, ценных бумаг, недвижимости и других активов, принадлежащих попавшим под санкции бизнесменам из РФ.

В документе отметили, что борьба с незаконным финансированием будет успешной лишь при адаптации к «изменяющейся среде угроз». При этом, данное направление работы назвали неотъемлемой составляющей укрепления нацбезопасности государства.