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«Странные телодвижения»: активист рассказал о реакции властей Риги на повторное возложение цветов 10 мая

Алиса Краузе
03:45 14.05.2022
Ранее, 10 мая, администрация города решила выбросить цветы, которые люди приносили к памятнику Освободителям в честь Дня Победы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Victor Lisitsyn Global Look Press
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Активист Дэги Караев, ставший свидетелем событий в Риге, когда возложенные к памятнику Освободителям в День Победы цветы были убраны, словно мусор, рассказал «Звезде» о кощунственных действиях администрации города. В первую очередь он отметил, что власти запретили проведение мероприятий и акций 9-10 мая, в связи с чем рядом с памятником не было никакой праздничной активности.

«Были запрещены специальным решением любые организованные мероприятия, также был ограничен доступ к памятнику физически - он был обнесен заборами. При этом власти сослались на якобы найденную какую-то трещину и опасность конструкции... И полиция следила за тем, чтобы люди, которые идут возлагать цветы, подошли, положили цветы и ушли», - указал эксперт.

По словам активиста, утром 10 мая власти Риги переступили красную черту и трактором совершили то, что можно охарактеризовать как абсолютный акт вандализма.

«Сгребли все цветы и выбросили их в мусорку, при этом так и назвав, «уборка мусора». Это событие возбудило народное возмущение. Без какой-либо организации, естественным путем у людей возникла простая контроперация - мы можем повторить», - отметил эксперт.

Люди повторили возложение цветов и в этот раз принесли даже больше букетов, чем 9 мая. Поначалу, как указал Караев, это стало совершенной неожиданностью для властей. В начале дня у мемориала не было ни одного полицейского, однако позже, добавил активист, правоохранители подтянулись.

«По мере того, как в течение дня все больше и больше приходило людей и приносили цветы, туда призвали аналог ОМОНа... И тогда уже начались странные телодвижения: то полиция просто сбоку стоит, то она в шеренгу выстраивается, то она оттесняет от цветов... Разброд и шатание длились в принципе весь вечер», - обозначил Караев.

Как добавил эксперт, это уже третий год и третий День Победы, в который действуют ограничения, призванные осложнить традиционное празднование 9 мая. Так, в этот период уличная торговля цветами была запрещена. Изначально запрет вводился под видом антиковидных мер, однако в этом году все встало на свои места.

«Цветочная торговля как таковая в городе, конечно, не была запрещена, но цены на красные гвоздики были выше, чем на другие цветы», - подметил он.

Ранее сообщалось, что власти Риги распорядились убрать цветы, которые были возложены 9 мая к памятнику Освободителям. Жители города пришли в мемориалу в День Победы несмотря на запреты властей.

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