Также зампред Совбеза РФ отреагировал на высказывание о том, что Украина будет получать оружие, пока есть необходимость.

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Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал пункты заявления глав министерств иностранных дел стран G7 по итогам их трехдневной встречи. В частности, Медведев коснулся тезиса по поводу того, что изменение границ Украины не признается.

«Скажем мягко: нашей стране плевать на непризнание новых границ со стороны G7, важна истинная воля проживающих там людей. Не забывайте прецедент Косово, западные друзья», - написал Медведев у себя в Telegram.

Также зампред Совбеза РФ отреагировал на высказывание о том, что Украина будет получать оружие, пока есть необходимость. По словам Медведева, таким образом страны «большой семерки» продолжат вести «скрытую» войну с Россией вместо того, чтобы решать проблемы с топливом и продовольствием для своего населения. Также политик акцентировал внимание на том, что сокращая зависимость от российских энергоносителей, G7 продолжит грабеж своих граждан для поддержки коррумпированного режима Киева.

«Значит, продолжится грабеж граждан «семерки» для поддержки коррумпированного режима на Украине, о самом существовании которой знают далеко не все жители этих стран», - добавил Медведев.

Зампред Совбеза отметил, по итогам встречи было условлено на том, что страны «семерки» призывают Китай не помогать России обходить ограничительные меры, не оправдывать ее действия на Украине и не оказывать РФ военную помощь. Данный призыв Медведев назвал «продолжением прямого вмешательства в дела Китая». При этом в ответ на заявление о том, что в отношении Москвы продолжится введение санкций он отметил с юмором: «а мы думали, что страны «семерки» предложат России материальную помощь на денацификацию и демилитаризацию Украины. Ошиблись».

«Еще «семерочники» забыли сказать про неизбежное использование Россией стратегических ядерных сил в конфликте и вероятные казни украинских националистов на Лобном месте Красной площади через четвертование. Все еще впереди», - саркастически заключил политик.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что выделение Конгрессом США 40 миллиардов долларов на военную помощь Украине является попыткой «нанести поражение» и ограничить Россию.