ЦПВС: десять сирийских военных погибли после обстрела микроавтобуса террористами в Алеппо

При этом шесть истребителей F-16 ВВС Израиля без захода в воздушное пространство Сирии нанесли удары по объектам Сирийского научно-исследовательского центра.

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В сирийской провинции Алеппо после обстрела террористов из ПТРК «ТОУ» из района населенного пункта Блинта по микроавтобусу с сирийскими военнослужащими в районе населенного пункта Анджара погибли десять и ранены 12 военных САР. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлев.

Вместе с тем один сирийский военный ранен после минометных обстрелов, совершенных террористами из района Тамура по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Бакдина.

«13 мая с 20:25 до 20:32 шесть тактических истребителей F-16 ВВС Израиля без захода в воздушное пространство Сирии нанесли удары 22-мя управляемыми ракетами по объектам Сирийского научно-исследовательского центра в районе населенного пункта Масьяф и морскому порту Баниас», - добавил Журавлев на брифинге.

Так, дежурные силы ПВО Сирии уничтожили 16 ракет и один беспилотник. Трое сирийских военнослужащих и два гражданских сотрудника погибли после израильского авиаудара. Еще двое военных САР числятся ранеными. Вместе с тем в результате боевых действий повреждены склады специального оборудования Сирийского научно-исследовательского центра.

Материал подготовила Елизавета Потейчук.