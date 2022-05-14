МО РФ: ВСУ оборудовали опорный пункт на территории жилого массива и школы в Нью-Йорке ДНР

По словам представителя МО РФ, при этом, эвакуация мирных жителей не осуществлялась.

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Вооруженные силы Украины оборудовали опорный пункт на территории жилого массива и школы в Нью-Йорке (Новгородское) ДНР. Об этом на брифинге сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Нью-Йорке (Новгородское) Донецкой Народной Республики на территории жилого массива «Петровская гора» и школы № 16 подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, разместили тяжелое вооружение и склад боеприпасов. При этом, эвакуация мирных жителей не осуществлялась», - заявил представитель МО РФ.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации привело данные по количеству уничтоженной военной техники ВСУ. Согласно заявлению Минобороны, в частности, уничтожено 2913 единиц специальной военной автомобильной техники.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов